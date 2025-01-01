Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Ein Kindersitz zu wenig/Rache eines Freiers?

SAT.1Staffel 1Folge 94
Ein Kindersitz zu wenig/Rache eines Freiers?

Ein Kindersitz zu wenig/Rache eines Freiers?Jetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 94: Ein Kindersitz zu wenig/Rache eines Freiers?

44 Min.Ab 12

Heute: Katrin (4) wurde auf dem Heimweg vom Kindergarten bei einem Unfall von einem Sicherheitsgurt stranguliert. Der Angeklagte Reiner Lehr hatte keinen Kindersitz für die Freundin seiner Tochter dabei. Wie kam es zu dem Unfall? Und: Mit gezielten Faustschlägen soll Dr. Hanno Leune in einem Berliner Nobelhotel Theo Letten krankenhausreif geschlagen haben. Wollte Leune Lettens Freundin vergewaltigen oder wurde er das Opfer einer Intrige?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen