Richter Alexander Hold
Folge 95: Das Albtraumhaus
44 Min.Ab 12
1. Fall: Klaus Schumann behauptet, Ulrike Bongers ein Haus abgekauft zu haben, das unbewohnbar war. Die wegen Betruges Angeklagte findet die Vorwürfe lächerlich. Der Prominente Jürgen Drews, früher Mieter des Hauses, macht eine wichtige Zeugenaussage. 2. Fall: Martina Laumann ist angeklagt, weil sie ihrer Tochter Jennifer eine Vogelspinne ins Bett gelegt haben soll. Das haarige Tier hat Jennifer gebissen und starke Angstzustände bei ihr ausgelöst.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Copyrights:© SAT.1