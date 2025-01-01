Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Bei Trennung Vergewaltigung/Tochter am Pranger

SAT.1Staffel 1Folge 98
Bei Trennung Vergewaltigung/Tochter am Pranger

Folge 98: Bei Trennung Vergewaltigung/Tochter am Pranger

44 Min.Ab 12

Heute: Der erfolgreiche Marketingmanager Martin Rospeg wird beschuldigt, seine Noch-Ehefrau Sylvia Rospeg bei der Auflösung ihres Haushalts im ehemals gemeinsamen Schlafzimmer vergewaltigt zu haben. Und: Harald Deuter ist angeklagt, weil er seine drogenabhängige Tochter Yvonne ans Treppengeländer gefesselt und grün und blau geschlagen haben soll.

