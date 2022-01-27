Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Sex oder Miete

SAT.1Staffel 10Folge 1689vom 27.01.2022
Sex oder Miete

Sex oder MieteJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1689: Sex oder Miete

45 Min.Folge vom 27.01.2022Ab 12

Jennifer Thau hatte regelmäßig Sex mit Erich Schanzl, dem Vermieter ihrer Einliegerwohnung, und zahlte als Gegenleistung dafür keine Miete. Außer sich vor Wut soll seine Ehefrau Elsbeth Schanzl die Untermieterin daraufhin in ihrer Wohnung aufgesucht und erschlagen haben. Elsbeth behauptet aber, nicht nur von der Affäre gewusst, sondern sie sogar befürwortet zu haben. Sagt die Angeklagte tatsächlich die Wahrheit?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen