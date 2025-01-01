Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 10Folge 1690
Folge 1690: Undankbares Pflegekind

46 Min.Ab 12

Pauline ist angeklagt, weil sie aus dem Schulsekretariat eine Kasse mit 1.200 Euro gestohlen haben soll. Die Sekretärin hat Pauline angeblich bei dem Diebstahl überrascht, konnte sie aber nicht an ihrer Flucht hindern. Pauline bestreitet die Tat vehement.

