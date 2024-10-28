Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 1691vom 28.10.2024
45 Min.Folge vom 28.10.2024Ab 12

Die 16-jährige Melina steht zwischen den Fronten: Ihre Pflegeeltern Claudia und Stefan haben sie liebevoll aufgenommen, nachdem Melinas leibliche Mutter Gabriele für vier Jahre ins Gefängnis musste. Doch kaum ist diese wieder auf freiem Fuß, will sie ihre Tochter zurückerobern. Hat sie das Fotogeschäft von Melinas Pflegeeltern ausgeraubt, um ihrer Tochter etwas bieten zu können? Oder haben die Pflegeeltern den Einbruch inszeniert?

SAT.1
