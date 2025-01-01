Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Tödliche Dusche

SAT.1Staffel 10Folge 1697
Tödliche Dusche

Tödliche DuscheJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1697: Tödliche Dusche

45 Min.Ab 12

Der konservative Angeklagte Nefzat Abakay soll die Duschstange seiner Freundin Lena absichtlich so angeschraubt haben, dass sie mit der in der Wand liegenden Stromleitung verbunden war. Als Lena beim Duschen die Halterung berührte, bekam sie einen starken Stromschlag und starb sofort an Herzversagen. Hat der Angeklagte seine Freundin ermordet, weil er herausgefunden hatte, dass sie gar keine Jungfrau mehr war?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen