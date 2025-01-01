Guter Schöffe, böser SchöffeJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1702: Guter Schöffe, böser Schöffe
45 Min.Ab 12
Der vorbestrafte Angeklagte Marcel war gerade mal eine Woche auf freiem Fuß, da soll er schon die nächste Straftat begangen haben. Angeblich ist er in ein Haus eingebrochen, hat Gegenstände im Wert von fast 5.000 Euro gestohlen und der Tochter des Hauses die Nase gebrochen, weil sie ihn bei dem Einbruch ertappt hat. Hat Marcel wirklich nichts dazugelernt, obwohl er sich für seine Freundin und seinen kleinen Sohn unbedingt ändern wollte?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1