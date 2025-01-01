Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Der Loverboy

SAT.1Staffel 10Folge 1707
Der Loverboy

Der LoverboyJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1707: Der Loverboy

46 Min.Ab 12

Margarete hat ihre heroinsüchtige Tochter Line in einem Rohbau eingesperrt, weil sie mit ihr auf eigene Faust einen kalten Entzug durchführen wollte. Nach wenigen Tagen wurde das 16-jährige Mädchen tot aufgefunden. Hat Margarethe ihre Tochter mit einem Schal erdrosselt, weil sie sie an der Flucht hindern wollte?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen