Richter Alexander Hold
Folge 1711: Zu hübsch für meine Tochter
46 Min.Ab 12
Die 19-jährige Simone ist bis über beide Ohren verliebt. Seit einem halben Jahr ist sie mit Florian zusammen, der umwerfend aussieht. Doch weil Simone ein paar Kilo zu viel auf die Waage bringt, glaubt ihre Familie nicht an die wahre Liebe. Dann wird das Blumengeschäft von Simones Stiefmutter ausgeraubt. Steckt Simone dahinter, weil sie dringend Geld brauchte, um ihren Freund weiterhin auszuhalten? Hat sie Angst, sie könnte ihn sonst verlieren?
