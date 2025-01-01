Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Die Brautentführung

SAT.1Staffel 10Folge 1712
Die Brautentführung

Richter Alexander Hold

Folge 1712: Die Brautentführung

45 Min.Ab 12

Der 27-jährige Oskar Möllinger ist das schwarze Schaf der Familie. Er ist mit seinem Vater derart zerstritten, dass er nicht einmal zur Hochzeit seiner Schwester Sophia kommen durfte. Hat er deshalb die Braut entführt und in einer einsamen Hütte eingesperrt? 22 Stunden hat die junge Frau Todesängste ausgestanden, bis sie sich selbst befreien konnte.

SAT.1
