Richter Alexander Hold
Folge 1713: Schwiegervater muss weg
46 Min.Folge vom 19.06.2021Ab 12
Sascha wurde von seinem Schwiegervater nie akzeptiert, außerdem hetzte dieser ständig gegen ihn. Deswegen soll der Angeklagte einem ebenfalls angeklagten Kroaten 10.000 Euro gegeben haben, damit er Jochen tötet. Der hinterlistige Plan wurde jedoch nicht ausgeführt, und nun muss das Gericht die entscheidende Frage klären: Wollte Sascha seinen Schwiegervater tatsächlich umbringen lassen?
