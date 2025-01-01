Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 1715
45 Min.Ab 12

Der 23-jährige Angeklagte Timo und seine 13-jährige Freundin Babette sollen intim geworden sein. Babettes Mutter hat die beiden angeblich beim Geschlechtsverkehr erwischt und sofort die Polizei gerufen. Timo ergriff die Flucht und brannte noch am selben Tag mit der Minderjährigen durch. Allerdings wurde das Vorhaben der beiden sehr schnell von einer Polizeikontrolle gestoppt. Hatte Timo wirklich Sex mit Babette oder versucht deren Mutter, Timo von ihrer Tochter fernzuhalten?

