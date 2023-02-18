Zum Inhalt springenBarrierefrei
Urlaub mit Mängeln

SAT.1Staffel 10Folge 1716vom 18.02.2023
46 Min.Folge vom 18.02.2023Ab 12

Seit ca. 20 Jahren fährt der Angeklagte Kurt Sattmann in das Hotel "Seebrunnen" am Bodensee. Für seine ständigen Beschwerden ist er im Haus bekannt. Die neue Chefin des Hauses, Sandra Hanau, ließ sich von seinem Gemecker jedoch nicht beeinflussen, was Kurt Sattmann gar nicht gefiel. Weil er keinen Preisnachlass erhielt, soll der Angeklagte in das Hotel eingebrochen sein, um in der Küche zwei Liter Ködermaden auszusetzen. Anschließend soll er das Gesundheitsamt alarmiert haben ...

