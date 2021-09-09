Abnehmklinik SchmetterlingJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1730: Abnehmklinik Schmetterling
Folge vom 09.09.2021
In der Abnehmklinik herrschen strenge Regeln für die übergewichtigen Teenager: Schokolade und andere Süßigkeiten sind absolut tabu! Der 14-jährigen Sina Bussmann gefällt das gar nicht. Hat sie sich deswegen in die Küche der Klinikleiterin geschlichen und Geld aus der Haushaltskasse gestohlen? Oder gehen hinter dem Rücken der Ärztin noch ganz andere Dinge vor, von denen sie bisher keine Ahnung hatte?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
