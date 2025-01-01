Richter Alexander Hold
Folge 1734: Die Müsli-Erpresserin
46 Min.Ab 12
Mit vergiftetem Müsli wollte Kim Salzmann den angeklagten Firmeninhaber Norbert Menzer um 50.000 Euro erpressen. Doch der Müsli-Unternehmer war nicht imstande, sofort die volle Summe aufzubringen und bat wiederholt um Aufschub. Am Tag der Geldübergabe wurde die Erpresserin angeschossen und schwer verletzt. Hat Norbert Menzer wirklich zur Waffe gegriffen, um seine Firma zu retten?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1