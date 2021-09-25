Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Der Auslandsjob

SAT.1Staffel 10Folge 1755vom 25.09.2021
Der Auslandsjob

Richter Alexander Hold

Folge 1755: Der Auslandsjob

46 Min.Folge vom 25.09.2021Ab 12

Für Stefan Barz ist ein Traum in Erfüllung gegangen: Er wurde von seiner Firma auserwählt, die Bauleitung eines Projektes in Namibia zu übernehmen. Doch er hat Neider. Ausgerechnet sein bester Freund und Kollege Jochen gönnt ihm den Auslandsaufenthalt nicht. Jochen soll tatsächlich nachts auf Stefans Abschiedsparty eine giftige Schlange in Stefans Bett gelegt haben. An dem gefährlichen Schlangenbiss wäre Stefan fast gestorben ...

