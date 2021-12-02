Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 1761vom 02.12.2021
46 Min.Folge vom 02.12.2021Ab 12

Die Angeklagte Mandy Berger bekommt Hartz IV. Das ist ihr jedoch nicht genug - deshalb verdient sie sich heimlich auf einer Online-Erotikseite etwas dazu. Als eines Tages der Sozialprüfer Stefan Fleck unangekündigt bei ihr auftaucht und ihre Schwarzarbeit aufzufliegen droht, soll sie ihn mit einem Elektroschocker niedergestreckt haben.

SAT.1
