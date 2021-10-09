Richter Alexander Hold
Folge 1764: Die Schwächephase
46 Min.Folge vom 09.10.2021Ab 12
Der 15-jährige vorbildliche Schüler Timo war vor allem bei den Mädchen seiner Klasse sehr beliebt und verbrachte mit ihnen die meiste Zeit. Plötzlich wollte er jedoch nichts mehr mit ihnen zu tun haben und blieb auch der Schule fern. Es kommt die Vermutung auf, dass Timo von dem Rabauken Roman gemobbt wurde. Als der körperlich überlegene Roman mit einem gebrochenen Bein auf Krücken über den Schulhof humpelt, wird er brutal verprügelt. Steckt Timo hinter der Attacke?
