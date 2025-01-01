Richter Alexander Hold
Folge 1766: Kindergeburtstag
45 Min.Ab 12
Das Leben des 25-jährigen Andreas Kellner hätte so schön sein können: Er ist vor zwei Jahren Vater einer kleinen Tochter geworden, die er über alles liebt. Doch leider wollte sich das Familienglück nicht so recht einstellen. Denn Elvira, die Mutter seiner Freundin, wollte das Paar von Anfang an auseinanderbringen. Das ist ihr auch gelungen, doch damit war Elvira nicht zufrieden: Andreas sollte auch seine Tochter Lara nicht mehr sehen. Hat er Elvira deswegen niedergeschlagen?
