SAT.1Staffel 10Folge 1768
Folge 1768: Mamas Liebling

46 Min.Ab 12

Bis vor ein paar Monaten hat der 36-jährige Marius Döhmel noch bei seiner Mutter gelebt. Als er die 22-jährige arbeitslose Nancy Peschke im Internet kennenlernt, verliebt er sich bis über beide Ohren in sie. Nancy scheint seine Gefühle zu erwidern: Sie heiraten und ziehen in eine gemeinsame Wohnung. Doch nach und nach musste der Angeklagte erkennen, dass Nancy vor allem eines möchte: auf Marius' Kosten shoppen. Wollte der Angeklagte sie deshalb umbringen?

