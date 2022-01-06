Richter Alexander Hold
Folge 1769: Die tote Taxlerin
46 Min.Folge vom 06.01.2022Ab 12
Der Architekt Timo Wöhler hat sich im letzten Jahr ein Doppelleben in zwei verschiedenen Städten aufgebaut, welches plötzlich aufzufliegen drohte. Die Wochenenden verbrachte der 35-Jährige mit seiner Frau Hanna und seiner kleinen Tochter. Unter der Woche führte er eine innige Liebesbeziehung mit seiner Freundin, der Taxifahrerin Natalie. Keine der beiden Frauen ahnte, dass Timo sie betrog, bis Natalie zufällig die Wahrheit erfährt. Kurz darauf wird sie in ihrem Taxi erstochen ...
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1