Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 10Folge 1769vom 06.01.2022
46 Min.Folge vom 06.01.2022Ab 12

Der Architekt Timo Wöhler hat sich im letzten Jahr ein Doppelleben in zwei verschiedenen Städten aufgebaut, welches plötzlich aufzufliegen drohte. Die Wochenenden verbrachte der 35-Jährige mit seiner Frau Hanna und seiner kleinen Tochter. Unter der Woche führte er eine innige Liebesbeziehung mit seiner Freundin, der Taxifahrerin Natalie. Keine der beiden Frauen ahnte, dass Timo sie betrog, bis Natalie zufällig die Wahrheit erfährt. Kurz darauf wird sie in ihrem Taxi erstochen ...

SAT.1
