Richter Alexander Hold

Mord im Singleclub

SAT.1Staffel 10Folge 1771
Mord im Singleclub

Richter Alexander Hold

Folge 1771: Mord im Singleclub

46 Min.Ab 12

Norbert Krell soll einen Mord begangen haben. Der Verwaltungsbeamte war erst seit kurzer Zeit Mitglied im Singleclub "Tandem", wo Gleichgesinnte gemeinsam ihre Freizeit verbringen. Doch Norbert fällt von Anfang an negativ auf: Plump macht er sich an die weiblichen Clubgäste heran. Clubchefin Sybille zieht daher Konsequenzen: Sie kündigt Norbert die Mitgliedschaft und erteilt ihm Hausverbot. Keine halbe Stunde später wird die Chefin erdrosselt in ihrem Büro aufgefunden ...

SAT.1
