SAT.1Staffel 10Folge 1776
Folge 1776: Bottrop sucht den Schlagerstar

45 Min.Ab 12

Nancy Kötter ist wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Die 18-jährige Fleischfachverkäuferin ist absoluter Schlagerfan. An eine eigene Musikkarriere hat sie aber nie gedacht, bis Kollegin Dörte Petulski ihre Stimme hört und ihr hinterlistig eine große Gesangskarriere prophezeit. Dörte überredet die Angeklagte auch, bei einem großen Schlagerwettbewerb mitzumachen. Doch da erlebt Nancy die größte Blamage ihres Lebens ...

