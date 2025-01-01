Bottrop sucht den SchlagerstarJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1776: Bottrop sucht den Schlagerstar
45 Min.Ab 12
Nancy Kötter ist wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Die 18-jährige Fleischfachverkäuferin ist absoluter Schlagerfan. An eine eigene Musikkarriere hat sie aber nie gedacht, bis Kollegin Dörte Petulski ihre Stimme hört und ihr hinterlistig eine große Gesangskarriere prophezeit. Dörte überredet die Angeklagte auch, bei einem großen Schlagerwettbewerb mitzumachen. Doch da erlebt Nancy die größte Blamage ihres Lebens ...
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1