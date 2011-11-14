Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 10Folge 58vom 14.11.2011
Folge 58: Die Vernissage

45 Min.Folge vom 14.11.2011Ab 12

Lucie Krueger soll ihren Onkel erstochen haben. Wollte sie auf diese Weise an das Geld des bekannten Malers gelangen? Zum Streit zwischen den Verwandten war es gekommen, weil der vermögende Onkel sich geweigert hatte, Lucies kranke Mutter finanziell zu unterstützen.

