Richter Alexander Hold
Folge 58: Die Vernissage
45 Min.Folge vom 14.11.2011Ab 12
Lucie Krueger soll ihren Onkel erstochen haben. Wollte sie auf diese Weise an das Geld des bekannten Malers gelangen? Zum Streit zwischen den Verwandten war es gekommen, weil der vermögende Onkel sich geweigert hatte, Lucies kranke Mutter finanziell zu unterstützen.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1