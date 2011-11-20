Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Adoptiert mit 30

SAT.1Staffel 10Folge 63vom 20.11.2011
Adoptiert mit 30

Richter Alexander Hold

Folge 63: Adoptiert mit 30

46 Min.Folge vom 20.11.2011Ab 12

Larissa Thau wurde von ihrem Vater verstoßen, weil sie nicht mehr auf ihn hören wollte. Kurz darauf adoptiert ihr Vater auch noch einen jungen Mann. Hat Larissa den neuen Adoptivsohn angegriffen und dabei schwer verletzt.

