Richter Alexander Hold
Folge 63: Adoptiert mit 30
46 Min.Folge vom 20.11.2011Ab 12
Larissa Thau wurde von ihrem Vater verstoßen, weil sie nicht mehr auf ihn hören wollte. Kurz darauf adoptiert ihr Vater auch noch einen jungen Mann. Hat Larissa den neuen Adoptivsohn angegriffen und dabei schwer verletzt.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1