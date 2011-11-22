Richter Alexander Hold
Folge 64: Die Pilzvergiftung
46 Min.Folge vom 22.11.2011Ab 12
Stefan Paulus soll versucht haben, seinen Stiefvater mit Pilzen zu vergiften, weil er ihn nicht mehr finanziell unterstützen wollte. Ist an der Geschichte etwas dran oder steckt jemand ganz anderes hinter der Tat?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1