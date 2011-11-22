Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 10Folge 64vom 22.11.2011
46 Min.Folge vom 22.11.2011Ab 12

Stefan Paulus soll versucht haben, seinen Stiefvater mit Pilzen zu vergiften, weil er ihn nicht mehr finanziell unterstützen wollte. Ist an der Geschichte etwas dran oder steckt jemand ganz anderes hinter der Tat?

