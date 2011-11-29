Richter Alexander Hold
Folge 69: Der ewige Single
45 Min.Folge vom 29.11.2011Ab 12
Der ewig unglückliche Single Andreas Klein soll seine Kollegin niedergeschlagen haben, weil sie ihm vor versammelter Mannschaft eine Abfuhr erteilt hat. Jetzt sind die beiden plötzlich ein Paar. Oder wollen sie das Gericht etwa nur täuschen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1