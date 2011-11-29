Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 69vom 29.11.2011
Folge 69: Der ewige Single

45 Min.Folge vom 29.11.2011Ab 12

Der ewig unglückliche Single Andreas Klein soll seine Kollegin niedergeschlagen haben, weil sie ihm vor versammelter Mannschaft eine Abfuhr erteilt hat. Jetzt sind die beiden plötzlich ein Paar. Oder wollen sie das Gericht etwa nur täuschen?

