Richter Alexander Hold
Folge 1862: Der bekiffte Vampir
45 Min.Folge vom 09.01.2021Ab 12
Der mürrische Frührentner Heinz Krupke soll dem elfjährigen Jonas an Halloween einen Joint gegeben und das Kind gezwungen haben, ihn zu rauchen. Wollte er ihm eine Lektion erteilen, weil der kleine Rabauke aus der Nachbarschaft zu viel Lärm macht?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1