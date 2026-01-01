Richter Alexander Hold
Folge 1868: Ein A... im Hundezwinger
45 Min.Ab 12
Nachdem der Vater von Annika Fissler verstorben war, kümmerte sich ein Testamentsvollstrecker um das umfangreiche Erbe der 16-Jährigen. Doch statt das Geld für sie zu verwalten, hatte er innerhalb kürzester Zeit die 400.000 Euro selbst verprasst. Hat ihn Annika deshalb für immer entstellt?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1