SAT.1Staffel 11Folge 1869
45 Min.Ab 12

Jahrelang führte Beate Decker das Geschäft auf dem Schrottplatz ihres Mannes. Nach seinem Tod ging das Unternehmen in die Hände seiner Tochter Leni. Die verwöhnte junge Frau wollte ihre Stiefmutter vom Schrottplatz vertreiben. Wurde sie deshalb von der Angeklagten mit dem Abschleppwagen überfahren?

