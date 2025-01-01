Richter Alexander Hold
Folge 1869: Tod auf dem Schrottplatz
45 Min.Ab 12
Jahrelang führte Beate Decker das Geschäft auf dem Schrottplatz ihres Mannes. Nach seinem Tod ging das Unternehmen in die Hände seiner Tochter Leni. Die verwöhnte junge Frau wollte ihre Stiefmutter vom Schrottplatz vertreiben. Wurde sie deshalb von der Angeklagten mit dem Abschleppwagen überfahren?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1