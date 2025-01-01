Richter Alexander Hold
Folge 1870: Plötzlich arm
45 Min.Ab 12
Der 16-jährige Kevin Siebert soll seine neuen Nachbarn ausgeraubt haben. War er neidisch auf die vielen Wertgegenstände, die die ehemals sehr wohlhabende Familie nach ihrem sozialen Abstieg mit in den Plattenbau gebracht hat?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1