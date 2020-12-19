Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Frau ohne Herz

SAT.1Staffel 11Folge 1876vom 19.12.2020
Frau ohne Herz

Richter Alexander Hold

Folge 1876: Frau ohne Herz

46 Min.Folge vom 19.12.2020Ab 12

Robert Berg ist Redaktionsassistent bei einer Frauenzeitschrift. Ihm wird vorgeworfen, seine Chefin erdrosselt zu haben, weil sie ihn ständig vor den Kollegen gedemütigt hatte. Doch Robert behauptet, die Schikanen waren nur gespielt, damit niemand hinter ihre Affäre kommen konnte ...

