Richter Alexander Hold
Folge 1880: Der Weiberheld
46 Min.Folge vom 24.12.2022Ab 12
Franziska Müller wurde nach einem One-Night-Stand von einem verheirateten Gastwirt fallen gelassen. Hat die Kfz-Mechanikerin deshalb an seinem Pkw die Bremsschläuche manipuliert? Und wurde bei dem folgenden Unfall die Ehefrau des Gastwirtes ungewollt zum Opfer, weil sie zufällig an diesem Tag den Wagen fuhr?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1