Richter Alexander Hold
Folge 1882: Hässlich, aber okay
45 Min.Folge vom 20.01.2021Ab 12
Torsten Evers hat mittels einer Dating-Seite für nicht so attraktive Singles seine Traumfrau kennengelernt. Doch dann soll er seine Angebetete überfallen und niedergeschlagen haben, weil sie nach einem Umstyling mit ihm Schluss gemacht hat.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1