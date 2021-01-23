Richter Alexander Hold
Folge 1885: Salsa Mortal
45 Min.Folge vom 23.01.2021Ab 12
Julian Riedels hat sich in der Haft über eine Brieffreundschaft in Dana Willems verliebt. Bei einem Freigang wird ihm zugetragen, dass sie eine Affäre mit einem Tanzlehrer hat. Hat der Angeklagte dem Tänzer in seiner Wut einen Feuerlöscher auf den Kopf geworfen?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1