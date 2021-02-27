Der Junge braucht'ne FrauJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1887: Der Junge braucht'ne Frau
45 Min.Folge vom 27.02.2021Ab 12
Die Friseurmeisterin Doris Schmied wollte ihren alleinstehenden Sohn unter die Haube bringen. Doch die Verkupplungsaktion ging nach hinten los, denn mit den Kandidatinnen hatte sie nichts als Ärger. Hat die Angeklagte in ihrer Wut versucht, eine der Frauen zu töten und im Wald verschwinden zu lassen?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1