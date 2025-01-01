Der Politiker und die Nazi-BrautJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1889: Der Politiker und die Nazi-Braut
45 Min.Ab 12
Der Landtagsabgeordnete Thomas Hehmann soll seine Schwägerin erstochen haben. Angeblich wollte sie die Presse darauf aufmerksam machen, dass sie früher in der Neonazi-Szene aktiv war. Das hätte die politische Karriere des Angeklagten zerstört ...
