Krieg auf dem Bauernhof
Richter Alexander Hold
Folge 1907: Krieg auf dem Bauernhof
45 Min.Folge vom 07.02.2021Ab 12
Die 16-jährige Tine Schoppert hatte Mitleid mit den Kühen ihres Nachbarn, die bei dem ruppigen Landwirt ein sehr armseliges Leben führen. Hat sie ihm deshalb eine ätzende Silage-Mischung über den Kopf geschüttet?
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Copyrights:© SAT.1