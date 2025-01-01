Richter Alexander Hold
Folge 1918: Kleine Diebe
46 Min.Ab 12
Die zehnjährige Marie Kotte wurde beim Stehlen erwischt. Angeblich sollte sie diese Mutprobe bestehen, um in eine Clique aufgenommen zu werden. Hat Maries Vater deshalb den Anführer der Bande heftig verprügelt?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1