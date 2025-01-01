Richter Alexander Hold
Folge 1929: Gerechtigkeit für Luca
46 Min.Ab 12
Harry Ried hat nachts mit überhöhter Geschwindigkeit einen Jugendlichen totgefahren. Er kam mit einer Bewährungsstrafe davon. Wenig später wird Harry Ried bei einem Maifest in seinem Auto angezündet. Wollte ihn jemand härter bestrafen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1