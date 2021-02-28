Richter Alexander Hold
Folge 1934: Mama ist die beste
48 Min.Folge vom 28.02.2021Ab 12
Jana Betz hat jahrelang unter ihrer alkoholabhängigen Mutter gelitten. Ihrer jüngeren Schwester geht es heute nicht viel besser. Wollte die Angeklagte ihre Mutter deshalb vergiften? Ausgerechnet am Muttertag?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1