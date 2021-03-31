Richter Alexander Hold
Folge 1938: Silvies erste Liebe
47 Min.Folge vom 31.03.2021Ab 12
Ole Grabowski wollte mit seiner 15-jährigen Freundin Silvie ins Ausland abhauen, weil ihre Eltern gegen die Beziehung waren. Hat der Angeklagte Silvies Mutter im Streit getötet, als sie die beiden aufhalten wollte?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1