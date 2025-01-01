Der Freund des reifen GeschlechtsJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1942: Der Freund des reifen Geschlechts
45 Min.Ab 12
Der Homöopath Andreas Lang soll seine wohlhabende ältere Freundin erschossen und beraubt haben. Aber wo ist ihre Leiche? Sie ist jedenfalls nicht die erste Frau, die auf mysteriöse Weise aus seinem Leben verschwunden ist ...
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
12
Copyrights:© SAT.1