Richter Alexander Hold
Folge 1946: Internal Affairs
45 Min.Ab 12
Polizeiobermeister Michael Schneider hat einen Räuber erschossen. War es Notwehr oder menschliches Versagen? Die internen Ermittlungen zehren an seinen Nerven. Hat er deshalb eine Kollegin mit der Pistole bedroht?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1