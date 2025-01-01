Richter Alexander Hold
Folge 1957: Babette und der Scharlatan
45 Min.Ab 12
Babette Leusch war die Assistentin eines Wunderheilers. Sie hat totkranken Patienten die Geheilte vorgespielt und damit ihrem Chef neue zahlungswillige Kunden zugeführt. Doch dann bekam sie ein schlechtes Gewissen. Wurde sie deshalb ermordet?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1