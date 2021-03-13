Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Der letzte Einbruch

SAT.1 Staffel 11 Folge 1961 vom 13.03.2021
Folge 1961: Der letzte Einbruch

45 Min. Folge vom 13.03.2021 Ab 12

Die 17-jährige Jasmin Lange ist der Polizei bereits wegen einiger kleiner Diebstähle bekannt. Doch sie wollte ihr Leben ändern, hatte sich verliebt und eine Lehrstelle in Aussicht. Da wird sie mit ihrem Freund beim Einbruch in einen Designerladen erwischt ...

