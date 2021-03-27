Richter Alexander Hold
Folge 1974: Zur Kasse gebeten
46 Min.Folge vom 27.03.2021Ab 12
Monika Beck hat 30.000 Euro Schulden. Deshalb stehen eines Tages zwei bullige Schuldeneintreiber vor ihrer Tür. Wenig später ist sie tot. Sind die Einschüchterungsversuche zu weit gegangen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1