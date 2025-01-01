Richter Alexander Hold
Folge 1981: Der Frauenarzt
46 Min.Ab 12
Dr. Hollerweh ist ein renommierter Frauenarzt. Hat er wirklich das Vertrauen seiner Patientinnen aufs Schlimmste missbraucht und sie während der Untersuchung heimlich gefilmt? Oder wie kamen die Videos aus seiner Praxis auf eine einschlägige Pornoseite im Internet?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1