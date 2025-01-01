Richter Alexander Hold
Folge 1988: Hochsitz kommt vor dem Fall
46 Min.Ab 12
Nina hat für ihren Ex-Freund erotische Fotos gemacht, als sie noch zusammen waren. Nach der Trennung stellt Ben die Fotos ins Internet, um sich an ihr zu rächen. Für Nina beginnt die Hölle: Alle machen sich über sie lustig. Sie verliert sogar ihren Ausbildungsplatz. Hat sich ihr neuer Freund deshalb an ihrem Ex gerächt und ihn schwer verletzt?
Weitere Folgen in Staffel 11
Alle Staffeln im Überblick
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1